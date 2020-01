ARVAMUS ⟩ Paks laps – ilus laps?

Virge Treieli sõnul on ülekaalu põhjus lihtne – süüakse liiga palju ja liigutatakse liiga vähe. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Virge Treiel, treener, ema ja vanaema, endine kehalise kasvatuse õpetaja:

Seda, et vähem lapsi trenni jõuaks kui kümme-kakskümmend aastat tagasi, ma öelda õnneks ei saa. Nii minu kui ka teiste treenerite juures käib väga palju lapsi. Võib-olla on need siis lihtsalt õige mõtlemise ja õige eluviisiga lapsed? Ühed lihtsalt hoolivad oma tervisest ja teised mitte.

Kindlasti aga on laste ja noorte seas rohkem ülekaalulisi kui kümme-kakskümmend aastat tagasi.

Paari aasta eest lastega Tartus võistlustel käies vaatasin staadionil, et ülekaalulised poisid on vabatahtlikult trenni tulnud. Siis aga selgus, et need on kõige tavalisemad Eesti kaitseväe ajateenijad. Toona mõtlesin küll: kas need on siis keskmised eestlased, kõik ülekaalulised? Kus on Eesti riigi silmad?

Ülekaalu põhjus on lihtne – süüakse liiga palju ja liigutatakse liiga vähe. Ometi tundub, et sellest ei taheta aru saada. Lapsed aina istuvad ja näpivad telefoni, vanemad ei võta aga midagi ette, et seda muuta. Kas emad-isad siis ei mõtle lapse tervisele või arvavad tõesti, et “paks laps – ilus laps”? Või leiavad, et “küll on tore, et lapsel on hea söögiisu”?

Mõistsin juba 15 aastat tagasi, et mina kõiki inimesi õpetada ei suuda. Kui nägin, kuidas üheaastasele lapsele, et ta bussis rahulikult istuks, anti kätte krõpsupakk, mõtlesin, et ma lihtsalt ei jaksa alati sekkuda. See, et lapsed paksuks lähevad, on vanemate tegemata töö tagajärg.

Kui vaatan oma last, siis mulle tundub, et tänapäeva noored vanemad mõtlevad natuke rohkem, mida oma lastele süüa-juua anda ja mida mitte.

Eks minagi vaatasin, aga meie põlvkond, kes tuli nõukogude ajast, ei tahtnud oma lastele väga palju asju keelata. Ma väga loodan, et tänapäeva noored on natuke targemad.

Olen kuulnud arvamust, et magustatud joogid kui kurja juur tuleks seaduse tasemel ära keelata. Mina selliseid keelde ei poolda. Küll aga tuleks otsustajail aru saada, kui oluline on see, et koolis oleks piisavalt kehalise kasvatuse tunde. Laps ei jaksa ju ka muid aineid õppida, kui ta end füüsiliselt ei liiguta.

Kahest-kolmest kehalise kasvatuse tunnist nädalas jääb ilmselgelt väheks! Selline tund, mis võimaldaks lastel liikuda, peaks tunniplaanis olema iga päev. Seal ei pea ju ilmtingimata kaugust hüppama või jooksma, võib ka näiteks tantsida. Keha ja vaim on ju seotud.

Tartu Raatuse koolis, kus mu tütar õpetajana töötab, saavad lapsed iga päev liikuda. Lisaks kehalise kasvatuse tundidele on nädalas kaks-kolm liikumistundi. See on väga mõistlik lahendus.

Mina pooldan hinnete panemist kehalises kasvatuses. Õpetaja ei hinda kõiki ühe mõõdupuuga, vaid vaatab lapse arengut, pingutusvalmidust.