LUGEJA KIRI ⟩ Tuuleiilid räsivad kiriku katust

Kahjuks on katuse vana eterniit nii habras, roovlatid nii mädad, et iga keskmisest veidi tugevam tuul võib edaspidi veelgi palju kurja tekitada. Ajaloolisele kirikule on hädasti vaja uut katust, kuid senised iga-aastased Anna koguduse taotlused on jäänud hüüdja hääleks kõrbes.