JUHTKIRI ⟩ Elupäästmise nimel

Sellest nädalast on kiire abi andmine hulga lihtsam: Kuressaare haigla kopteriplats sai lõpuks valmis. Enam ei pea kopterisalga piloot tegema otsust, kas pehmele ja ebatasasele pinnale maandumine on ikka piisavalt ohutu. Nüüd on maandumine turvaline.