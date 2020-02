JAANIS PRII ⟩ Mõned tormi õppetunnid

Täna on paslik aeg mõtiskleda, mis on olnud meie viimaste tormide õppetunnid. Seda enam et kliimamuutused ähvardavad sagedasemate tormidega just talvisel aastaajal.

1. õppetund: ööpäev pime linn

Esimene õppetund on ligi kahekümne aasta tagune ja pärineb Kuressaarest. Täpset kuupäeva ei mäleta. See oli jaanuarikuu ja väljas oli külma viie kraadi ümber.

See ei olnud rajutuul. Oli tugev küll, aga talvised tormid tavaliselt väga tugevad ei ole. Muidugi on erandeid, nagu 2005. aasta jaanuaritorm.

Toonase talvise tormi muutis erandlikuks see, et algul sadas märga lund ja jäidet. Küllap need elektriliinid nii katkesidki. Igatahes oli terve Kuressaare juba õhtul pime.

Esmalt kadus kraanidest vesi. Veidi hiljem hakkasid toas radiaatorid jahtuma. Põhjuseks oli see, et keskküttesüsteemis ei jätkunud enam vett. Varugeneraatoreid ei olnud toona veevärgil ega katlamajal. Neid oli üldse vähe. Ainus erand oli haigla, kus osa aknaid helendas. Vee ja soojaga oli neilgi kitsas käes.

Lõunaks elekter taastus. Inimesed olid ebamugavused üle elanud. Suurim oht oli keskküttesüsteemil, kus osalt maa peal või halvasti soojustatud torustik ähvardas külmuda. Aga läks õnneks.

2. õppetund: kui tumm, siis tumm

Vahepeal on palju vett merre voolanud. Veevärk on varunud generaatoreid. Kuidas on lood soojavõrguga, seda ma ei tea. Seekordsed kitsaskohad olid mujal.

Seesama Kuressaare oli taas vooluta. Läinud aasta alguses. Arusaadavalt olid suletud kauplused, söögikohad. Kuna katkestus juhtus päeval, siis pimedus ei ahistanud. Ametnikud istusid mornilt kontorites. Kuigi internet puudus, said osa tänu seadmete UPS-toitele mõnda aega töödki teha. Lõunata jäänud kõht pitsitas ja kohvinälg tekitas stressi.

Esialgu tõmmati traati tuttavatele ja uuriti, kuidas neil lood vooluga. Polnud aga endised ajad ja kohati kadus traadita telefoni levi juba tunniga. Just levi kadumine sai toona üleriigilise kajastuse, “Aktuaalses kaameras” ja mujalgi. Selgus, et side pole riigis elutähtsate teenuste nimekirjas.

3. õppetund, kõige õpetlikum

See kolmas klassitund, mis haaras suure osa Lõuna-Eestist, oli kõige õpetlikum. Järeltööna vaeti olukorda lausa rahvusringhäälingu saates “Suud puhtaks”.

Elekter kadus kogu Võru linnas kell 16.32. Poolteise tunni pärast oli sealgi levi juba puudulik ja kadus siis paari tunniga täiesti. Kõige kauem kestis Elisa, kella 22-ni. 19.30 kadus linnast vesi ja ka küte. Elekter tuli tagasi kell üks öösel. Linnapea arvas, et kui vool poleks taastunud, siis kokkulaenatud generaatoritega saanuks nad hommikul vee taas voolama.