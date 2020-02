JUHTKIRI ⟩ Leia sõbrale aega!

Pealegi – miks peab just sel päeval demonstreerima, kui väga sa oma sõpradest hoolid? Kõik muud päevad aastas sobivad selleks ju sama hästi?

Samas – miks mitte just sõbrapäeval oma sõpru meeles pidada. Facebookis sõprade seinale või uudistevoogu postitatud sõbrapäevasoovid on küll toredad, ent päris suhtlust asendada need siiski ei suuda.