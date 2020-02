TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas saate enam makstud tulumaksu tagasi või peate hoopis juurde maksma?

Helje Pent FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Helje Pent Kuressaarest:

“Tegin deklaratsiooni ära. Minul jäi maksude arvestamises kõik vanamoodi: maksuvaba tulu rakendamist ma ei tahtnud.

Kuna tegutsen ka FIE-na, siis tulumaksu maksan riigile juurde, aga sotsiaalmaksu saan tagasi. Tulemus on positiivne: tagasi saan rohkem, kui juurde maksan.

See tagasisaadav summa on mul juba ära paigutatud: annetasin lemmikloomade turvakodule. Kuna olen loomade lembene, tahan neid aidata.”

***

Helmi Valdna FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Helmi Valdna Orissaarest:

Mina ei ole deklaratsiooni veel täitnud, aga ettenähtud aja jooksul teen seda kindlasti. Pole ju erilist vahet, kas teen seda nädal varem või hiljem. Ma ei oska praegu öelda, kas saan raha tagasi või pean hoopis juurde maksma. Nii ei ole ma ka mõelnud, et kui peaksin mingi summa tagasi saama, mida ma sellega teeksin.”

***

Kalle Laanet FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kalle Laanet Kudjapelt:

“Minu deklaratsioon on juba tehtud – E-maksuametis käib see ju kiiresti.

Näpuotsaga saan raha tagasi, aga see on nii väike summa, et pole mõtet seda kuhugi planeerida. Kulub niisama ära.”

***

Tarmo Kuusmik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tarmo Kuusmik Pähklast:

“Mina tegin deklaratsiooni ära. Tänapäeval on see ju lihtne: paar klõpsu ja valmis. Natuke sain raha tagasi ka, aga nii suur summa see ei ole, et sellega midagi ette võtta.”

***

Regiina Allik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Regiina Allik Lümandast:

“Olen kaks korda proovinud internetis tuludeklaratsiooni täita, aga mõlemal korral pole saanud seda teha. See leht on maas olnud – ilmselt seepärast, et deklaratsiooni esitajaid oli parasjagu väga palju.

Mina oma tulusid ennustama ei hakanud ja maksuvaba tulu rakendamist ei soovinud. Jätkasin ikka samamoodi kui seni.