Selgub, et viimast soovitust järgida ei olegi nii lihtne. The New York Timesi artiklis jagasid sel teemal soovitusi asjatundjad.

Me kõik teame, et kätega nägu puudutada ei tasu, aga kuidas vabaneda kahjulikust harjumusest, kui me selle olemasolust isegi ei tea? Me puudutame iga päev oma kätega paljusid asju: ukselinke, käsipuid, lüliteid. Viirused, nende seas ka uus koroonaviirus, võivad aga säärastes kohtades suisa mitu päeva vastu pidada. Meie organismi tungivad nad tavaliselt nina, suu või silmade kaudu.