Polaarkapten Kivi: esimest jäämäge nähes kiljusid kõik

Antarktika200 ekspeditsioonilaeva kindla käega Antarktikasse juhtinud Indrek Kivi on meritsi sõitnud kõikidele mandritele. Ta ise arvab, et Bellingshauseni kapteniks kutsumisel rääkis tema kasuks polaarvete kogemus Arktikast. Kohtusime kapten Kiviga veebruari lõpus, kui ta oli just lõunamandrilt naasnud.