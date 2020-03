MEELETUS VÕI HULLJULGUS? Pilt on tehtud 15. märtsil Peterburis Kaasani katedraalis. Mees suudleb klaasi, mille all asub laegas Ristija Johannese pühade säilmetega. Enne teda on sama teinud tuhanded inimesed.

FOTO: Rfi.fr