Dr. Edward Laane: ärge heitke meelt, kui testi ei tehta

Meile siin kinnitati, et kõik on ohutu ja see on ka läbi läinud meediast, et Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane teatas, kuidas on ohutu. Ma saan vastata, et Kuressaare Haigla käest ametlikku hinnangut ei küsitud, kui ohutu see on. Kas nüüd Kuressaare haigla oleks saanud midagi muud teha, see on tagantjärgi tarkus ja ma arvan, et need teemad ei vii kuhugi.

Teistpidi ikkagi, kuna on ametlikult kinnitatud, et on ohutu ja nüüd selgub,et me oleme Eestis kõige suurema tihedusega infektsioonipiirkond, siis vääriks see suuremat tähelepanu.

Kuskil oli ka selline võrdlus, et meilt pihta hakkamine oligi hea, sest kui oleks toimunud Tallinnas Tondiraba jäähallis Filip Kirkorovi kontsert, kuhu oli müüdud üle 7000 pileti, siis see oleks olnud palju kontrollimatum kui Saaremaal. Meid on võimalik ikkagi nii-öelda karantiini panna.

Kui ikkagi väga suur hulk elanikkonnast haigestub, siis levik on paratamatu. Ja kui haigestub vähe, siis on võimalik ehk viirusele piir panna. Kui me hüpoteetiliselt nüüd läbi mängime, kuidas kolle oleks saanud alguse Tallinnast ja meie maakond karantiini pandud, siis tõenäoliselt oleks olukord siin teine. Kui karantiin kestab piisav aja, siis Saaremaa oleks suures ulatuses jäänud sellest puutumata, kui hüpoteetiliselt räägime. Aga siiski on olukord selline, et kolle on meil ja me peame nüüd sellega siin hakkama saama.

Kui suur on tõenäosuse, et inimesed hakkavad haiglasse tulema kõik ühel ajal?

Tänase seisuga me seda ei tea. Kolm päeva juba iga hetk ootame, et nüüd hakkavad haiged tulema, valla kriisistaap on teinud väga suuri pingutusi ja ettevalmistusi selleks olukorraks. Haigla on teinud suuri ettevalmistusi selleks olukorraks, näiteks me oleme viinud haiglas olevate haigete arvu miinimumini.

Siiani oli kord, et kui on koroonaviirusega nakatunud haige, kes vajab haiglaravi, siis seda peab ravima neljas haiglas Eestis. Nüüd tulid korraldused, et kui kohalikul haiglal on võimekus, siis nad peavad ravima ise.

Palju meil voodikohti on?

Kolmkümmend kuus

Mandrile on täna läinud palju?

Võin eksida ühe või kahega, aga vist on läinud kuus.

Meil on tänase päeva jooksul tulnud üsna-üsna palju kõnesid ja küsimusi. Me katsume neid vahepeal siin vastata. Küsimus on selline, et Verekeskus ootab verd loovutama, kas Kuressaare planeeritud doonoripäevad toimuvad ja kuidas suhtub ravijuht sellisesse üleskutsesse praegusel ajal. Mina küsin lisaks, et kuidas meil on doonoriverega olukord?

Verega on väga kriitiline, tõesti väga kriitiline. Olen lugenud, et koroona viirus võib-olla ka veres ja isiklikult lükkaks selle doonorlusepäeva edasi, kuni tulevad selgemad instruktsioonid, kui ohutu see täpselt on.