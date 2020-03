ÜLESKUTSE ⟩ Jäädvustagem mälestus silmapaistvatest Saaremaa naistest!

Me kõik teame Aavikuid, Hinti, Mälku, Kingisseppa jt mehi, kuid naisi palju vähem, kas pole nii? Aastavahetuse paiku istusime teatriteadlaste Madli Pesti ja Anne-Liis Maripuuga koos ning sündis mõte koostada kogumik "Silmapaistev Saaremaa naine". Silmapaistev mis tahes eluvaldkonnas, olgu selleks kirjandus, teater, kunst, muusika, haridus, teadus, meditsiin, põllumajandus, rahvakultuur, poliitika, äri ja ettevõtlus, ühiskondlik aktiivsus, sport. Olenemata sellest, milline võim parasjagu Saaremaal valitses. Tingimuseks, et naine on Saaremaal sündinud ja/või olulise osa oma tööst Saaremaal teinud, Saaremaaga sidunud või Saaremaale pühendanud, ning on meie seast juba lahkunud.