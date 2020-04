Tellijale

PRFoods´i juht Indrek Kasela ütleb, et toiduainetetööstuses töötajad on samuti eesliinil – töö ei saa katkeda, sest süüa tahetakse alati. Saaremaal asuv Vetteli kalatööstus saab Kasela sõnul hakkama. Tööd on isegi rohkem, sest tööstust tuleb ümber korraldada. Indrek Kasela sõnul on kala hind praegu madal ja Eesti tarbijaid ootamas hea uudis: varsti maksab lõhe sama palju kui loomaliha. Kaugem tulevik sõltub tema sõnul sellest, millal maailm uuesti käima saab: kui üle ilma peavad inimesed kodus istuma ja tööl ei saa käia, siis ei aita ükski riigipoolne rahapuistamine. Ei tohi unustada, et praegused toetusmeetmed tulevad meie kõigi tuleviku arvelt.