PILLIMÄNGU DISTANTSÕPE: Sol-mažoor võib netiavarustes sõlme minna

Direktor märkis, et uut tehnoloogiat oleks vaja ka muusikakoolile endale. Viimastel aastatel on ta püüdnud muusikakoolile erinevate projektiga abil hankida varustust kvaliteetseks video- ja helitöötluseks. „Muusikakooli eelarvesse ei ole siiani nii suured investeeringud ära mahtunud. Projektikonkurssidel pole need ideed kah veel sõelale jäänud, aga peab edasi taotlema. Igatahes üks korralik video- ja helitöötluse arvuti koos tarkvaraga kuluks täna muusikakoolile vägagi marjaks ära. Kontoriarvutid vajalikke programme jooksutada ei suuda,“ rääkis Nõu.

Lisaks füüsilisele tervisele on praegu vaja pöörata erilist tähelepanu ka sellele, et vaim vastu peaks. Ka lastel. Mul on ütlemata hea meel õpilastele igal nädalal mitu korda teatada: “Sul läheb hästi! Sa saad hakkama!” Ja on tore näha säravaid nägusid. Mis siis, et hetkel läbi ekraanide. Igatsen ja ootan oma inimlikku maailma ilma tehnika ja juhtmeteta, kuid olen tänulik, et oleme suutnud praeguses olukorras kohaneda ja õppida.

Pärast videotundi on siiski nii mõnigi kord vaja veel kirja teel väikseid abimaterjale üksteisele saata - nooditeksti selgitada või salvestusi jagada. See, mis käib klassiruumis kiire ettenäitamisega, tuleb nüüd püüda põhjalikult sõnadega lahti seletada. Aga me liigume kogu aeg edasi ilusa tulemuse poole.

Pilliõpe käib suures osas videopildi vahendusel. See nõuab nii lastelt kui ka õpetajatelt palju suuremat keskendumist, üksteise kuulamist ja pingutamist õpilaselt, et ise aru saada ja tulemuseni jõuda. Ka õpetaja abi on ju mitme tehnilise vidina taga.

Täna sai läbi kolmas nädal distantsõpet. Ka Orissaare Muusikakoolis. Tööd on olnud palju. Otsida erinevaid võimalusi, näha, kuulda, tunnetada ja suhelda. Ja kõike seda mitme tehnilise vidina abil, õppides kasutama erinevaid programme. Esimene peataolek on nüüd möödunud ja oleme leidnud üles ka selle õppevormi head küljed.

Silm silma või ekraan ekraani vastu?

Mida vanem on õpilane, seda lihtsam on tundi läbi viia. Loomulikult läheb palju asju otsese kontakti puhul kiiremini. Õpetaja saab klassis kohendada kohe õpilase õiget keha- või käteasendit. Näiteks viiuli erialal on väga oluline see, kuidas poognat käes hoida. Nutitelefoni kaudu on seda üpris keeruline seletada või parandada, aga õnneks on õpetajad loovad ja mõtlevad erinevaid lahendusi välja, et info kohale jõuaks.

Algajad ei oska ka alati enda pilli ise häälestada ja ka lapsevanemad ei pruugi sellest mitte midagi teada. Kui õpilane käis muidu kaks korda nädalas muusikakoolis pillitunnis, siis sai õpetaja tal kaks korda nädalas pilli häälestada. Nüüd peab seda distantsilt juhendama ja õpilane peab lapsevanemaga koos ise sellega hakkama saama.

Osade õpilaste jaoks on enda pillimängu filmimine ja selle jagamine õpetajale psühholoogiliselt raske ja nendega ei saa kohe seda meetodit kasutada. Samas on õpetajad positiivse poole pealt rääkinud, et õpilaste vastutustunne on kohati tõusnud. Koduseid ülesandeid tehakse hoolikamalt.

Tundub, et tundi on kergem tulla pooliku harjutamisega kui jagada endast videoklippi kehva esitusega. Nüüd kui õpetaja ei saa enam õpilase eest nii palju vastutust endale peale võtta, tekib vaba ruum, kus õpilane saab ise enda eest vastutuse võtta ja paljudega ongi see juhtunud.

Distantsõppe miinus on see, et tehnoloogia kaudu on kergem õpetajat eirata. Õpilane lihtsalt ei vasta kirjadele või kõnedele. Õnneks on neid juhtumeid väga vähe ja õpetajad mõistavad ka seda, et esimene ehmatus läks noortel üldhariduskooli distantsõppega harjumiseks.

Igal nädalal toimuvad meil õpetajatega ka õppenõukogud videokonverentsina, kus õpetajad saavad rääkida oma kogemustest ja jagada üksteisele nippe ning trikke. Lisaks oleme teinud õpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele YouTube-i Orissaare muusikakooli avaliku kanali, kus on videoklippidena õpetusi ja juhendeid erinevate tarkvarade kasutamise kohta.

Murekoht on õpetajate valmidus uusi tarkvarasid õppida ja kasutada, aga õnneks on kõik õpetajad olnud hakkamist täis ning kohanenud uue olukorraga. Ma usun, et peale kriisi jäävad nii mõnedki e-õppe vahendid või keskkonnad ka edaspidi kasutusse, sest need saavad toetada kontakttundide koduseid ülesandeid.

Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu