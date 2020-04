Haigla töötajad saavad tööle naasta alles pärast negatiivset kordustesti

Kui alguses järgiti riigi seisukohta, mille järgi tuli haigestunul kaks nädalat viibida koduses karantiinis ja kui tal ei esinenud kaks ööpäeva sümptomeid, siis võis inimene tööle naasta. „Aga arvestades nakkuse levikut haiglas, siis tahame enne tööleasumist näha negatiivset PCR-testi. Seni tehtud testid näitavad, et kahe nädala järel on test ikka veel positiivne, mis tähendab, et inimesed peavad veel kaks nädalat kodus olema. Seejärel tehakse uus PCR-test,“ rääkis Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane täna sotsiaalmeedia otselülituse ajal küsimustele vastates.