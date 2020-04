Operatiivstaap toetab haigla juhtimist

Mati Raidma sõnul juhib haigla ennast loomulikult ise ning staabi ülesanne on tagada, et haiglas saaks keskenduda haigete ravimisele.

Haigla suunal toetatakse Raidma sõnul haigla personalijuhti appi tuleva personali värbamisel. Igasugu saarele tuleva personaliga seotud logistika on staabi kanda ja selleks kõigeks on kaasatud ka päästeameti personalitöötajad.

Samuti hoiab staap silma peal haigla isikukaitsevahenditel ja vajadusel hangitakse neid juurde. Tegeletud on ka haigla ja hooldekodude personali koolituse, vaimse toe, nõustamiste ja logistikaga. Koos haigla, omavalitsuse ja partneritega hoitakse Raidma sõnutsi olukorral silm peal ja tehakse kõik selleks, et oldaks juba sammuke eespool.

Jako Vernik: peame lahingut nähtamatu vaenlasega

Peame lahingut nähtamatu vaenlasega, kes tabas meid ootamatult ja vaenlase taktika ei olnud meile kohe lõpuni selge. Kasvõi see, et alati ei pruugi haigestunul isegi sümptomeid olla. Kaitsemeetmeid on kasutatud algusest peale ja Kuressaare haigla on alati tegutsenud oma parima teadmise juures.

Et nad saaksid seda tänuväärset tegevust jätkata veel pikemalt, saame omalt poolt toetada erinevate tegevustega. Oleme saanud siia lisaks infektsioonikontrolli arsti ja õe, kes on nõustanud ja aidanud olukorda selgemaks saada. Jaganud psühholoogilist nõu ja toetanud personali vaimu ka läbi erinevate koolituste.

