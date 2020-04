IGAL ASJAL KAKS OTSA: “Minusugusele ulgusaarlasele, kes siin ei käi igas kuus, on praamisõit võlu omaette ja pole silda vaja. Saarlaste jaoks, kel vaja mandriga ajada majandusasju, on see aga väga oluline. Igal asjal on kaks otsa – nii ka sillal,” ütleb Liia Hänni.

FOTO: Liis Treimann /Postimees