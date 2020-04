JUHTKIRI ⟩ Üllatusmees

Sotside valik on nende endi jaoks turvaline. Esiteks pole nende pink ülemäära pikk. Teiseks ei ole aega hakata uuele vallavanemale kohaliku omavalitsuse toimimise alustugesid selgitama. Võttes ükskõik kelle praegusesse vallavalitsusse või volikokku kuuluvatest endistest omavalitsusjuhtidest – neil oleks küljes mineviku taak. Mikk Tuisk on aga puhas leht.

Mikk Tuisu esitamist on jõutud juba nimetada “hea ametniku tapmiseks”. Võimalik. Seda näitab aeg. Ette on heidetud seda, et Tuisul pole poliitilist kogemust. Vallavanemateks ja linnapeadeks on aga tõustud veelgi ettearvamatutest kohtadest ning nii mõnigi neist vallajuhtidest on edukalt välja vedanud.