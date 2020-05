Saaremaa lubab juulist 10–50 inimesega väliüritusi

Valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär märgib vallalehes, et sel aastal on soovituslik ära jätta kõik suuremad rahvakogunemised ja üritused, et vältida uusi haiguspuhanguid.

Saarte Häälele selgitas Põlluäär, et maksimaalselt 50 inimesega ürituste all on mõeldud üksnes väliüritusi, nagu nt suviti traditsiooniliselt toimuv Kolmapäevane Labajalg Kuressaares. "Suurüritused ei ole lubatud, kuniks ei ole otsustatud teisiti," kinnitas Põlluäär.

Näiteks jaanipidusid saab sel aastal pidada üksnes oma pereringis. Ühtegi suuremat avalikku jaanituld korraldada ei ole lubatud. Nii Kuressaare linna sünnipäev 8. mail kui ka maakaitsepäev ühes võidutuletseremooniaga 23. juunil toimuvad tänavu virtuaalselt.

Põlluäär lisas, et ehkki vabariigi valitsus ei ole veel määratlenud suurürituste mahtu arvuliselt, on selge, et üle 500 osavõtjaga üritused kvali­fitseeruksid vähemalt Saaremaa mõistes suurürituste alla.

Nii ongi avaliku ürituse loa väljastamisest keeldumise otsus läkitatud juba Eesti Kontserdile ja kokku on vallavalitsus leppinud ka Kuressaare Kultuurivaraga, et Kuressaare merepäevi sel aastal ei toimu või toimuvad need äärmisel juhul oluliselt väiksemas mahus.

Mis puutub juulisse jäävasse I Land Sound´i Orissaares Illiku laiul, siis selles osas on veel kaalumisel, kas ürituse saab korraldada vähendatud mahus ja kõiki reegleid järgides. Nõu küsimiseks on vald pöördunud ses osas ka terviseameti poole.