JUHTKIRI ⟩ Loeb sissekirjutus!

Kahjuks lähtusid vallavalitsuse ametnikud teenetemärgi nominentide üle otsustamisel jäigalt bürokraatlikust seisukohast, et Edward Laanel puudub "sissekirjutus". Olgugi et päriselt elab ja töötab ta Kuressaares. Kui ametnikud said mööda vaadata nõudest, et valik tuleb teha 1. märtsiks esitatud kandidaatide hulgast, siis miks pidi nii jäigalt kinni hoidma sissekirjutuse omast? Pealegi: teenetemärke võib välja anda ju kaks.