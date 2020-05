Saaremaa ettevõtjad: kesklinna sulgemisele selgelt vastu!

SEL-i juhatus oli igati nõus eelnõu keskkonnasõbraliku vaatega. Oleme kõik selle poolt, et meid ümbritsev on meile oluline ja üheskoos saame kõik luua parema maailma, kuid arusaamatuks jääb, kuidas kesklinna sulgemine meid selles teemas edasi aitab. Sulgemise tõttu peavad kõik autod tegema kordades suuremaid ringe ja koormama meie linna kitsaid kõrvaltänavaid. Lisaks muudab sulgemine võimatuks äritegevuse tavapärasel kujul, häiritud on nii kauba liikumine kui ka klientide juurdepääs.

Kuressaare linn on peaaegu 500 aastat vana. Tänane kesklinn on kujunenud pikkade aastate jooksul ning on selliselt juba alguses planeeritud, et tuiksoon on läbitav ja oma olemuselt oluline liikumiskoridor. Kui nüüd meelevaldselt üks tähtis kanal sulgeda, siis tähendab see, et kuskil tekib uus. Kesklinna lähedal selle tekkimine võimalik ei ole. See saab tekkida kuhugi eemale. Meie küsimus on: "Kas keegi planeerib Kuressaaret ümber?"