Rene Reinsoo ⟩ Nelipühade nädal toob Mustjalga lausa kaks piiskoppi

Eesolev pühapäev kannab nimetust nelipühad, rahvapärase nimetusega ka suvistepühad. Oleme meiegi mõnusaid soojakraade tunda saanud ja kogenud paitavat päikesepaistet. Puude lehed saavad iga päevaga suuremaks. Kui jõuludeks tuuakse kuused, siis vana traditsiooni järgi on nelipühadeks toodud kodudesse ja kirikutesse mõned kased või kaseoksad.

Paralleel jõuludega sobib ka selle kirikupüha vaimuliku seletuse avamiseks. Ristiusu üks alustest on õpetus Jumala kolmainsusest – Isa, Poeg ja Püha Vaim. Kui jõuludel mõtleme Poeg Jeesuse tulekust siia maailma väikese lapsena, siis nelipühadel Püha Vaimu tulekust nõnda, et senised kartlikud jüngrid said korraga julgeks ja rõõmsaks ning Peetruse jutluse peale ristiti 3000 inimest. Seepärast peetakse nelipühadel ka kristliku kiriku sünnipäeva. Väikesest grupikesest kasvas üsnagi suur kogudus.

Piibli algkeeltes kasutatakse mõistete „tuul” ja „vaim” kohta sama sõna. Tuult ennast me ei näe, aga võime märgata, kuidas ta puuoksi liigutab, veskitiibu keerutab või purjelaeva edasi lükkab. Nõnda on ka Püha Vaimuga, kes meie silmadele nähtamatu, kuid saame kogeda Tema jagatavat lootust, julgustust, arusaamist, lohutust.

Tänavusel nelipühade nädalal peame praostkonna koosoleku ehk sinodipäeva ning sellega seoses on Saaremaad külastamas nii peapiiskop Urmas Viilma kui ka piiskop Joel Luhamets. Sinodeid on erinevatel aastatel peetud erinevates paikades ning tänavu langes valik Mustjala koguduse kasuks. See on väikesele Mustjala kogudusele suur rõõm, sest piiskopid pole meid aastakümneid külastanud. Ja sel korral on lubanud koguni kaks piiskoppi korraga külla tulla.

Sinodi päevaks on valitud eesolev neljapäev, 4. juuni, ning piiskoplik jumalateenistus Mustjala kirikus algab kell 10.30. Kuna 4. juuni on ka Eesti lipu päev ja peapiiskop Viilma peab olema lipu heiskamisel veel Tallinnas, siis ta jumalateenistuse alguseks Mustjalga ei jõua. Jumalateenistusel jutlustab paljudele saarlastele hästi tuntud endine Kuressaare koguduse õpetaja ja praegune piiskop Joel Luhamets ning jumalateenistusel teenivad kaasa praostkonna vaimulikud. Muusikaliselt on pidulikku jumalateenistus lubanud rikastada kohalik solist Monika Põld ning teda saadab Imbi Kolk.

Loomulikult arvestame kirikus praeguste vajalike ohutusnõuetega. Kiriku ukse juurde on seatud pudelid käte desinfitseerimiseks ja püüame hoiduda füüsilisest kontaktist. Kuna Mustjala kirikus on suured külgmised rõdud, palu noorematel ja paremas sportlikus vormis kirikulistel võimalusel trepist rõdule minna. Nii saame end paremini suurde kirikuruumi hajutada.

Igatahes on piiskopi või lausa piiskoppide külastus väikese koguduse jaoks aastakümnete suursündmus ning nõnda on tänavused nelipühad Mustjala koguduse jaoks tõeline kiriku sünnipäevapidu. Tegemist on küll argipäeva hommikuga, aga kellel võimalik, olete südamest teretulnud!