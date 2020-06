Muuseumi jõudis kolmas vabadussõdalase teenetemärk

Uued esemed jõuavad muuseumi sageli kaunis juhuslikult, nii ka seekord. Nimelt rääkis muuseumi peavarahoidja Priit Kivi selle aasta alguses merekultuuri seltsis vabariigi tulekust Saaremaal ja mainis muu hulgas, et muuseumil on kaks Johannes Poopuule kuulunud Vabadusristi. Selle peale teatas tuntud giid Ülo Roos, et ka tema valduses on üks selline teenetemärk, mida ta tahab muuseumile üle anda. Mees pidas sõna ja nüüd ootabki ajahambast mõnevõrra puretud Vabadusristi teise klassi kolmanda järgu teenetemärk muuseumis konservaatori kätte toimetamist.