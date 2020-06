Tiiu Tammoja ⟩ Mis saab Kuressaare suvesündmustest?

Kuna kaks kuud eriolukorda on läbi saanud, võib praegust aega võrrelda uue algusega. Samas ei saa öelda, et meie, kultuuritöötajad, oleksime need kaks kuud kodus puhanud. Kuna sel ajal valitses teadmatus – mis on kõige halvem asi maailmas –, on need nädalad meie jaoks olnud väga pingeline aeg. Mis sest, et meie käed olid seotud, olime pidevalt ootel ja valmis kohe tegutsema.

Kõige suurem mure oli meil tänavuste Kuressaare merepäevade pärast, mis pidid toimuma 6.–8. augustini.

Kontsertõhtu lossihoovis

Praegu peame tõdema: 24. merepäevi traditsioonilisel kujul ei tule. Seda oli karta – vallavalitsuselt olime juba kuulnud, et niisugusel kujul ja sellise rahvahulgaga nagu seni merepäevi korraldada ei tohi. See ei ole ohutu publiku ega meie endi jaoks. Selleks, et üldse midagi teha, peame leidma väiksema variandi. Kuigi kaalusime üht- ja teistpidi, ei leidnud me, et merepäevade tavalises asukohas oleks võimalik üritust väiksemal kujul korraldada. Merepäevade programmi kuulunud ettevõtmised on nii orgaanilised festivali osad, et kui sealt midagi ära lõikame või ära jätame, ei ole see, mis järele jääb, enam Kuressaare merepäevad.

Laat on meil tavaliselt olnud väga rahvarohke – paraku on sellel alal väga raske külastatavust ja publiku liikumist kontrollida.

Kuigi 6. augustini on veel üksjagu aega, ei saa me jääda ootama, mis tuuled sel ajal puhuvad, mida sel ajal teha tohib ja mida mitte. Paraku ei ole nii, et alles 5. augustil otsustad, kas korraldada festival või mitte. Sellised asjad vajavad siiski pikka ettevalmistust, muu hulgas tuleb ju leida sponsorid, sõlmida kokkulepped esinejatega, koostada meediakava ja turundusprogramm.

Merepäevade ettevalmistamine on aastaringne töö. Isegi kuu aega enne üritust otsustada, kas festival toimub või mitte, on liiga hilja.

Praeguseks on selge: vaatamata eriolukorra järgsetele leevendustele Kuressaare merepäevi me senises mahus korraldada ei saa. Tuleb tõdeda – pärast eriolukorda nii suurt festivali korraldada olnuks ka majanduslikult väga raske. Kuidas minna sponsorlust küsima, kui koroonakriisi tõttu on saanud korraliku hoobi nii ettevõtjad kui ka meie vald?

“Ehkki jaanipäeva tähistamine jääb Kuressaares tänavu ära ja merepäevade asemel toimub kontsertõhtu, on kesklinn tantsijaid ja park muusikat täis kogu suve.”

Mis me praeguses olukorras teha saame – suure merepäevade kontsertõhtu Kuressaare lossihoovis. Kui varem oli meil kavas korraldada kaks kontserti, siis nüüd paneme need kokku.

Sel kontsertõhtul astub üles tänavuste merepäevade peaesinejaks kutsutud trad-pop-rock ansambel Trad.Attack, kel äsja ilmus ka uus plaat. Usun, et kontsert tuleb vägev. Trad.Attacki soojendab aga kodumaine soul-funk-supergrupp Gram-Of-Fun, mille solist on saarlane Kristel Aaslaid.