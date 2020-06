Kuressaare näitusehooaeg kogub tuure

Nagu pealkirigi ütleb, saab näha kunstnikke inspireerinud tähenduslike lugude ja rikkalike illustratsioonidega muinasjuturaamatute kunstilisi köiteid. Leesi tööd on lakoonilise kujundusega, enamasti aplikatsioontehnikas, lisaks ka laserlõike, fooliumtrüki ja akrüülmaali tehnikas; materjalideks taimparknahk, vineer ja pabernahk. Selskaite köited on traditsioonilises laadis – mugandatud Prantsuse köites, kus ta kasutab taimparknahka ja vineeri, dekoorina nahavooli, linoollõike ja intarsiatehnikat.

Leesi ja Selskaite lõpetasid Eesti kunstiakadeemia nahakunsti erialal 1990. aastal. Leesi töötas seejärel Tartu kunstikoolis nahkgalanterii õpetajana ja Tartu ARS-is tiraažikunstnikuna ning on praegu Kuressaare ametikooli disaini õppesuuna nahkkäsitöö õpetaja. Audrone Selskaite on vabakutseline akvarellist ja nahakunstnik, kes tegeleb põhiliselt köitekunstiga.

Kivi on elav

Saaremaa kunstistuudio galeriis on avatud Külliki Järvila graafikanäitus "Kivi jälg paberil". Kunstniku oma sõnul on tegu austusavaldusega litograafiale ja vähestele litomeistritele. Ta selgitas, et kunstnik ja litograaf võivad ka ühes isikus olla, kuid tavaliselt trükib ja vastutab töö hea tulemuse eest siiski meister.

"Kivi on elav materjal, igal kivil on oma iseloom. Nii on hallid kivid kvaliteedilt paremad kui kollased, kuid parima tulemuse saamiseks peab õppima kivi hinge tundma ja temaga suhtlema. Kui kunstniku töö on tehtud, võtab kivi enda hoole alla litomeister, kelle oskustest sõltub viiskümmend protsenti lõpptulemusest," nentis Järvila.