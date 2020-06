ELLUASTUJAD ⟩ Uku Pokk lavahirmu ei põe

SIHT SILME EES: Selleks suveks on Ukul kindel plaan - ta proovib lavakunstikooli sisse saada.

"Mu unistus on kunagi jõuda nii kaugele, et keegi mind kuulab," ütleb Saaremaa vallavalitsuselt aasta gümnasisti tiitli pälvinud Uku Pokk. "Siis on mul ehk juba midagi öelda."