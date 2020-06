GRILLIMISE KULDREEGLID ⟩ Kuidas kodus meistriks saada

Üks viga, mida inimesed võivad kodus grillides teha, on see, et liha võetakse otse külmikust ja pannakse grillile. Grillmeister Enn Tobreluts rõhutab, et kõigepealt tuleb lihal lasta enne grillile panekut tunnike toasoojas seista, et kuumale restile asetamisel ei oleks liialt järsku temperatuurimuutust ning liha pruunistuks kiiremini.