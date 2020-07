Kas parim poliitik on nartsissist?

KAS SAAKSITE PILTI TERAVAMAKS MUUTA? Teadlaste väitel elame praegu ajal, mil maad on võtnud suisa kollektiivne nartsissism. Termini võttis esimesena kasutusele saksa filosoof Theodor Adorno, kui ta 1930. aastatel kirjeldas masside tundeid natsivõimu vastu. Tänapäeval ilmnevat sama nähtus näiteks loosungis “Tehkem Ameerika taas suureks!” või siis Brexiti juhtlauses “Võtkem kontroll [Brüsselilt] tagasi!”. Pildil on USA president Donald Trump, keda peetakse suureks eneseimetlejaks, koos austajatega kollektiivset selfit tegemas.

"See tähendab inimene, kes tunnetab oma üleolekut teistest, kes eelistab alati oma arvamuse välja öelda, avalikkuse ees esineda ja osaleda poliitikas. Kas see on hea uudis?” Säärase küsimuse vastu tunneb huvi mõjukas Saksa päevaleht Süddeutsche Zeitung.