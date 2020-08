JUHTKIRI ⟩ Uus luud ja vanad luud

See ei olnud sugugi valutu protsess ja kuigi ümberkorraldusega püüti luua ühtne maakondlik katusorganisatsioon ning kaotada muu hulgas ka paralleelmaailm nimega sihtasutus Saaremaa Turism, pole see tegelikult tänaseni õnnestunud. Sihtasutus toimetab jätkuvalt omasoodu ja tuli tuha all hõõgub edasi. MTÜ-st on aga taas saanud omavalitsuse allasutus. Mis, arvestades Saaremaa valda kui asutuse põhirahastajat, on ka mõistetav.