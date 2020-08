JUHTKIRI ⟩ Laat, paat ja vaat

Viiendat aastat Salmel peetav viikingiturg on toimetanud tasapisi, kuid järjekindlalt. Viis aastat on juba selline aeg, kus üks ettevõtmine vähehaavalt ka traditsiooni mõõtu hakkab võtma. See on oluline tähis kindlasti tegijate jaoks, aga vahest tähtsamgi nende jaoks, kes viikingitemaatikaga nii igapäevaselt kokku ei puutu. Nendeni jõudmine võtab lihtsalt aega ja ürituse järjepidev toimumine on selle üks tagatis.