JUHTKIRI ⟩ Õunad, kohvikud ja COVID

Õunakook. Pilt on illustratiivne.

Saaremaa sügise traditsiooniks saanud õunakohvikute päev on ettevõtmine, mida ootavad sajad saarlased. On ju põnev koduhoove uudistada ning maitsta head-paremat, mis kohvikud pakuvad. Suurt osa külastajatest ei heiduta isegi see, kui kohvikupäeval peaks vihma kallama.