Ma usun, et sain selle tiitli seetõttu, et Incapis on väga detsentraliseeritud juhtimine. Väga palju otsustusõigust on üksustes kohapeal. Meie kliendid ja partnerid kohtuvad alati otsustajatega ehk meie spetsialistidega. Selline juhtimisstiil on kindlasti meie konkurentsieelis, oleme kiired, paindlikud ja efektiivsed ning meie töötajad on ettevõtlikud ja võtavad vastutuse oma töö eest. See peegeldub ka meie majandustulemustes.