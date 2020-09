KOMMENTAAR ⟩ Pikendame proovide andmise aega

Pingutame väga, et kõikidele inimestele võimalikult kiiresti testimisaega võimaldada, ent kuna perearstide poolt testimisele suunatud inimeste arv on järsult suurenenud, on pikenenud ka ootejärjekorrad mitmetes testimispunktides. Praegu pääseb testima teistes linnades enamasti 1–3 päevaga pärast perearsti saatekirja laekumist meie infosüsteemi. Pikendame Kuressaares proovide andmise aegasid, et uuel nädalal saaksid inimesed kiiremini proovi andma. Kiiretel juhtudel saab ka perearst või -õde võtta proovi ja saata laborisse.