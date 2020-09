TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Maskid kohustuslikuks? Või pigem mitte?

Mari Tambek. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Mari Tambek Kuressaarest:

Isiklikult arvan, et maskikandmine ei peaks olema kohustuslik. Päris paljud uuringud on näidanud, et sellel ei ole sellist efektiivsust. Küllap piisab ka distantsi hoidmisest. Kui maskikandmist üldse nõuda, siis siseruumides.

Vaktsineerida ma end ei laseks. Kui koroona vastu ei teki antikehasid, siis kuidas saab vaktsiin viirust ära hoida? Siis tuleks ju vaktsineerima hakata igal aastal. Samas me ju ei tea, kuidas need vaktsiinid mõjuvad, mis kõrvalnähud neil on. Nende väljatöötamiseks ja katsetamiseks on kulunud liiga vähe aega.

Mina arvan, et haigust aitab edukamalt vältida see, kui hoolitseda oma tervise eest ja immuunsust tõsta – osta häid vitamiine ja toituda õigesti.

Malle Õunpuu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Malle Õunpuu Kuressaarest:

Mingites kohtades, kus viirust rohkem, võiks maskikandmine küll kohustuslik olla. Saaremaal pole suuremast haigestumisest veel kuulda.

Kinnistes ruumides peaks kindlasti maski kandma. Kevadel kandsin ka mina poes käies maski – nii on ju kindlam tunne, kui keegi lähedal aevastama peaks.

Vaktsineerida ma ennast ilmselt ei laseks. Täna hommikul just kuulsin, et vaktsiini toime on väga lühiajaline.

Aleksander Õunpuu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aleksander Õunpuu Kuressaarest:

Arvan, et kui maskikandmine kohustuslikuks teha, siis ainult kohtades, kus inimesed kogunevad. Näiteks kauplustes ja bussides. Seal, kus inimesi liigub vähe, võiks see olla igaühe enda asi.

Ma ise koroonaviirust ei karda, aga tuleb ka teiste peale mõelda.

Vaktsineerimise koha pealt olen kahevahel. Eeskätt võiksid end vaktsineerida need inimesed, kel on kõige suurem oht haigeks jääda, eakad ja eesliinitöötajad.

Ka ma ise kuulun oma tervise pärast riskigruppi, aga olen lugenud, et osale terviseprobleemidega inimestest mõjuvad vaktsiinid halvasti. Kõigepealt ootame ära, kas Eesti üldse need vaktsiinid ostab. Eks siis selgu, kas vaktsineerin end või mitte. See võimalus aga võiks olla kõigil – kes soovib, vaktsineerigu.

Semy Morgun FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Semy Morgun Kuressaarest:

Mina arvan, et kui haigestumine veelgi kasvab, oleks absoluutselt õige maskikandmine kohustuslikuks muuta. Kindlasti peaks maski kandma bussis ja poes. Mul on juba praegu selline tunne, et võiks maski kasutada – nii enda kui ka teiste pärast. Oleme seda ka abikaasaga arutanud, et võib-olla peaks kaupluses maski kandma. Samas – kui ainult meie maskid ette paneme, arvavad teised, et oleme haiged, mitte ei kanna maski ettevaatusest.

Kandsin maski kevadise koroonalaine ajal – olin seda valmis ette tõmbama ka tänaval.

Koroonavaktsiini suhtes olen väga skeptiline. Tõsi, ma ei ole sellesse vaktsiiniteemasse ka eriti süvenenud, aga miskipärast pole mul sellisesse vaktsiini usku.