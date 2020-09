JUHTKIRI ⟩ Traditsiooni vääriline

Saaremaa ralli on nii suurte traditsioonidega üritus, et seda ära jätta on keeruline ka praegustes tingimustes. Sellele ralli direktori Villi Pihli ütlusele kirjutaks alla väga palju inimesi. Sestap tegid korraldajad üsna viimasel minutil lõpliku otsuse, et ralli tuleb.