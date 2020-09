LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Miks Saaremaal Maal Elamise Päeva ei korraldatud? Mujal Eestis, isegi Hiiumaal ju kutsuti maale elama

Eelmisel aastal osaledes tõdesime, et Saaremaa suurus eeldab hoopis mõne kindla piirkonna esiletõstmist, sest külastajate jaoks on tervet saart ühe päeva jooksul keeruline presenteerida. Selleks, et külastusüritus kogu saare lõikes lahti mõtestada, oleks meil vaja tegevused põhjalikumalt läbi mõelda ja ettevalmistustega varakult alustada. Seega oli meie osalemine eelmisel aastal passiivsevõitu.

Varem viidi sarnast üritust läbi nii, et ühisel üritusel said Eesti erinevad piirkonnad end huvilistele – ja ehk ka tulevastele elanikele – koos tutvustada. Nii käisin aastate eest ka ise messil “Maale elama” Valjala piirkonda esitlemas. Leian, et uus formaat, kus huvilised kohale sõidavad, on põnevam ja igati käegakatsutavam ning sellest, et Saaremaa tänavu ei osale, ei tasuks teha järeldust meiepoolse huvi puudumise kohta. Uuel aastal uue hooga!