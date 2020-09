JUHTKIRI ⟩ Ühine saladus

Kurjategija ohvriks langenud lapsed vajavad abi, paraku jäävad niisugused kuriteod sageli aga vaid tegija ja tema ohvri teada. Alati ei pruugi laps juhtunut mõista või suuta seda adekvaatselt hinnata. Tihtilugu kammitseb ohvrit sõltuvus teda kuritarvitanud täiskasvanust, alandus ja hirm. Just seetõttu on oluline, et kaaskodanikud oskaksid tähele panna märke, mis laste väärkohtlemisele viitavad. Ning neist märkidest politseile teada annaksid.