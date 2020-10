INTERVJUU ⟩ Tauri Sumberg: kriis on toonud vajaduse maksta ausalt

Inimkonna ajaloos on olnud igasugu koledaid asju, mis on kestnud pikemat ja lühemat aega, see lihtsalt on nii. Olgu need sõjad, haigused või katastroofid. Samas on inimene väga õppimis- ja kohanemisvõimeline loom. Sõna “jäädavalt” on liiga absoluutne, kindlasti mingid asjad muutuvad, aga põhiolemuselt otsitakse midagi uut kogu aeg, see nii suures osas ei muutu. Inimeste soov kogeda uusi asju ja häid elamusi ei muutu.