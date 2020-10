ULGUSAARLANE ⟩ Moekunstnik Piret Puppart: minu imedemaa on Harilaid

▶ Kuidas see võimalik on, et nii noor inimene on nii auväärse ja tähtsa ameti peal?

Ma ei tunne iseennast üldse enam nii noorena. Aga mõnes mõttes oli see mulle endalegi natuke üllatus, et osakonnajuhataja positsiooniga kaasneb ka auväärne professoritiitel. See oli alguses isegi mõneti võõristav. Ei lasknud kohe oma ukselegi seda silti kleepida. Soovisin tudengitega sõbralikku ja usalduslikku sidet, et teeme asju koos ja vaimustume koos ning lükkame üksteist energiaga takka. Muidugi on sellel väärikal nimel ka omad plussid, mis aitavad nii rahvusvahelises suhtluses kui ka projektides osalemises. Ei oska statistiliselt öelda, aga ilmselt on tegu kõige noorema professoriga.