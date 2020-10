KÜSITLUS ⟩ Kas jätkate sissemakseid II pensionisambasse?

Anita Heinmets FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Anita Heinmets Eiklast:

Olen teise sambasse pensioni kogunud 11 aastat. Mina sissemakseid peatada ei kavatse. Las see raha seal tasakesi kasvab. Seda, kas see mulle kunagi tulevikus erilist pensionilisa tooma hakkab, ma praegu öelda ei oska – see aeg on ju alles nii kaugel. Pigem elan praegu hetkes. Usun, et kui ükskord vanaks saan, siis hätta ma ei jää. Mul on ju kaks pensionisammast veel – mu kaks last.

Tõnu Kokk FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Tõnu Kokk Kudjapelt:

Mina oma sissemakseid ei peata, vähemalt mitte esialgu. Ma ei ole muidugi süvenenud, kas hiljem saab sissemakseid peatada.

Minu jaoks ei ole olulist vahet, kas maksan edasi või mitte – see raha on ju nii pisike. Pigem lasen tal sambasse edasi tiksuda. Päris mitu aastat ei kogunenud sinna midagi, sest olin välismaal tööl.

Erilist pensionilisa ma sellest teisest sambast ei looda. Pigem on see lisa sümboolne. Loodan, et pensionipõlves ma tööl käima siiski ei pea – palju oleneb ju sellest, kuidas elada. Arvan, et kui nii vanaks õnnestub elada, siis ei ole mu nõudmised kuigi suured ja tulen oma pensioniga toime.

Virge Eerik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Virge Eerik Kuressaarest:

Mul II sammast ei olegi. Minuvanustel oli II sambaga liitumine vabatahtlik ja leidsin, et sel pole mõtet. Käisin ka mingitel koolitustel ja need, kes omal ajal selle II sambaga tegelesid, ütlesid, et tegelikult ei tasu see pensionisambasse kogumine ära. Rootsis see asi ju ebaõnnestus.

Ma ei ole ka üheltki oma tuttavalt kuulnud, et neil on juba kopsakas pensionilisa kogutud. Kardan, et see sammaste-süsteem kukub hoopis kokku. Õigemini – see on juba kokku kukkunud.

Kuhugi panka tuleviku tarvis raha koguda on mõtet ainult siis, kui korralikke intresse saab.

Kuidas ma pensionärina hakkama saan – ju ma siis korjan sukasäärde, kui midagi peaks igapäevakulutuste kõrvalt üle jääma. Riigi makstavale pensionile ma ei looda – see on nii väike. Ja teisest sambast saadav 30 eurot kuus ei päästa midagi. Oleks see 200–300 eurot kuus – siis oleks sellest kogumispensionist midagi kasu. Parem saada see 30 eurot praegu kätte.

Taavi Tuis FOTO: Saarte Hääl

Taavi Tuisk Reekülast:

Mul on teine pensionisammas juba sellest ajast, kui sellega liituda sai. Peatada ma sissemakseid ei kavatse – parem hoida mune mitmes korvis. Kolmas pensionisammas on mul samuti olemas – olen sinna mõned aastad jõudumööda panustanud. Parem on ju riske hajutada.

Kriitikaks on II samba puhul olnud põhjust: need summad, mis inimesed sealt saanud, on olnud ju naeruväärselt väikesed. Õnneks seda süsteemi reformitakse ja soovi korral saaks tulevikus sealt sambast raha välja võtta ka enne pensionile minekut. Üksnes pensionist ma tulevikus ilmselt ära ei ela. Kardan, et enamikul inimestel tuleb tööl käia nii kaua, kuni vähegi jaksu jätkub.

Keili Magus Kuressaarest:

Mina oma sissemakseid ei peata. Selle pealt kokku hoitav summa on ju nii pisike – sellest pole mingit abi. Kui sambasse kogutud raha saaks välja võtta, siis võtaksin selle küll välja. Praegu peaks selle pealt aga nii suurt maksu maksma, et väljavõtmisel poleks mõtet.

Merle Aavik Kuressaarest:

Olen pensionär ja mul on ka teine sammas. Ometi käin ka tööl, sest ainult pensionist ma ära ei elaks. Mina sissemakseid teise sambasse ei peata – las see raha tilgub sinna edasi. See raha, mis ma kokku hoiaksin, ei ole ju eriline kokkuhoid.