Ärge lammutage lihakombinaadi vanimat hoonet!

Kuna 1876. aastaks oli Kuressaarest saanud arvestatav kuurortlinn, tekitas nurinat, et lihunikud töötlesid loomi linnasüdames. 1884. aastal moodustas linnavalitsus komisjoni, kes leidiski lihatööstusele sobivama koha – Suuresillal tühjaks jäänud sõjaväekasarmu. 1886. aastal andis linnapea kohalike ajalehtede kaudu teada, et loomade töötlemine algab Suuresillal 7. juunil (vana kalendri järgi). Siin toimetasid ka juudid oma rituaalseid toiminguid, et lauale saaks koššerliha. Vahel oli tapamaja välja renditud.