MUHU UUDISSED ⟩ Inä kus kellu oo!?

piale, et äkist oo Lasnamäe Muhuse kolin. Vahest oo juba ühna irm nahkas, et miseks sie asi ikka sedaviisi lähäb. Neh, ega sest kiiruse mõetjast sial Liiva linnas kuuse all suuremad tolku põle. Mõne kopika raha korjab riigile, sie oo kõik koa. Tohmile ikka mõistust pähä ep pane mitte, et lase langsamini, ää kupatag sedaviisi!