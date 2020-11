Melchiori filmivõtted täitsid Argo Kirsi koolipõlveunistuse

"Tänapäeva tehnika võimaldab filmi teha lausa igaühel ja vaat et kodustes tingimustes. Meie omal ajal ei osanud sellest isegi unistada," lausus Kirss, tunnistades, et filmitegemine paelus teda juba kooliajal. Juba siis keerlesid peas mõtted, et tore oleks kunagi mõnes filmis moel või teisel kaasa lüüa. Ja juhuse tahtel täitis apteeker Melchiori film nüüd tema kunagise unistuse.