Naine keelas Barack Obamal poliitikasse naasmise

Paraku on sel naljal ka tõepõhi all. Mälestusteraamatus "Minu lugu" (Becoming) tunnistas Ameerika Ühendriikide endine esimene leedi, et pole kunagi oma mehe otsust poliitikasse siirduda heaks kiitnud ega soovinud, et Barack kandideeriks valimistel. Sellest hoolimata tuli tal aga abikaasa valikuga leppida ja valimiskampaaniate ajal head nägu teha.