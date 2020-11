Otto Richard Pukk ⟩ Koroonaaja võidud ja väljakutsed

Eestis on elektroonikatööstuste tootmismahud aasta teises pooles eelmise aastaga võrreldes kasvanud. Covid-19 pandeemia on intensiivistanud muutusi elektroonika tootmisteenuste turul, mis algasid juba varem – nimelt üha rohkem tuuakse tootmist Hiinast Euroopasse tagasi.

Tööjõupuudus

Klientide jaoks on oluline tootmise kiirus, lühemad tarneahelad ja see, et tootmine oleks tootearendusele ja lõpptarbijale lähemal.

Elektroonikatööstuse ja Incapi jaoks on praegu kindlasti üks olulisemaid väljakutseid kvalifitseeritud, tipptasemel oskustega tööjõu leidmine. Me konkureerime maailma suurimate elektroonikatööstuse ettevõtetega ja ka meie töötajad peavad olema maailmatasemel. Paraku on Eesti elektroonikatööstus hädas tööjõupuudusega, sest järelkasvu pole nii kiirelt peale tulemas ja võõrtööjõu kaasamine on keeruline.