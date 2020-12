VASTULAUSE ⟩ Jälle kümme korda kuulsam…

Täpselt samasugune pantalonelik tunne valdas mind, kui lugesin ajalehest iseenda kohta Mehis Tulgi üllitist pealkirjaga "Tuuleärimees lasi kirjutada oma ärihuvides oleva eelnõu" , kus sihilikult on otsitud negatiivset hinnangut minu tegevusele, mille kohta Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro suvatseb mainida, et seaduseelnõu kirjutamine minu kui Mustjala osavallakogu esimehe poolt jääb rohkem eetikaküsimuseks.

Vallavalitsus on Varese sadama detailplaneeringu kahel korral saatnud Mustjala osavalda hinnangu saamiseks ja kahel korral on osavallakogu planeeringu täies mahus heaks kiitnud. Iga kord olen ma ennast osavallakogu esimehena sellest otsustamisest taandanud.

On tõsi, et kogu suure valla ajaloo jooksul on Mustjala osavald esimesena esitanud volikogule otsuse eelnõu. Ja seda mitte minu initsiatiivil, vaid kümnete kohalike elanike survel, kes näevad ja teavad täna kindlalt, et vallavolikogu liikmed ja valitsuskoalitsioon ei arvesta kohalike inimeste huvidega, vaid töötavad neile otseselt vastu, eelistades ja "kaitstes" mõne üksiku suvise "külalisesineja" või riigi rahakoti najal oleleva kohaliku huve.