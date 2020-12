Koroonaviirus oli Itaalias juba 2019. aasta septembris

Levinud on seisukoht, et koroonaviirus SARS-CoV-2 tekkis Hiinas umbes aasta tagasi. Selle aasta alguses kirjutas Hiina ingliskeelne ajaleht South China Morning Post, et COVID-19 nn nullpatsient registreeriti Wuhani linnas 17. novembril 2019. Umbes samal ajal edastas Ülemaailmne Terviseorganisatsioon teate, et esimene tõestatud koroonaviirusesse nakatumise juhtum fikseeriti läinud aasta 8. detsembril. Viimastel andmetel oli aga uut tüüpi koroonaviirus olemas juba 2019. aasta septembris ja seda mitte Hiinas, vaid Itaalias – riigis, mis kevadel puhkenud pandeemia esimese laine ajal rängalt kannatada sai.