▶ Mis töö see ürituste turundamine on?

Minu töö on ürituste korraldamine ja see, mis puudutab turunduse osa. Meie tööks on teostada ja viia läbi erinevate klientide – suurte ettevõtete, riiklike organisatsioonide, eraisikute – tellitud üritusi. Laiemalt võttes korraldame igat tüüpi üritusi. Näiteks artistide kontserdid, festivalid, isegi teatrietenduste produtseerimine, riigi tähtpäevad, avalikud sündmused, avamised, auhinnajagamised ja -galad. Kõik, mis vajavad professionaalsel tasemel korraldamist. See ongi laias laastus minu töö.