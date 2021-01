Riigiprokurör Taavi Perni sõnul on seni esitatud esialgsed kahtlustused kokku viiele inimesele ja uurimine näitab, millises ulatuses need paika peavad.

Perni sõnul leppis Hillar Teder kahtlustuse kohaselt Kersti Krachtiga kokku, et too aitab rahandusministri nõunikuna kaasa soodsa otsuse langetamisel Porto Francole suure laenu saamiseks. “Hillar Tederile ja Kersti Krachtile on esitatud kahtlustus ka rahapesu kokkuleppes, et varjata viimasele altkäemaksu andmist ning Krachtile kahtlustuse ka mõjuvõimuga kauplemises. Mõjuvõimuga kauplemise osas on kahtlustuse saanud ka Keskerakond,” selgitas ta.

Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, kuivõrd kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Hillar Tederi ning Kersti Krachti kinni.

Pern märkis, et kahtlustuse järgi leppisid Teder ja Korb kokku, et Teder annetab Keskerakonnale enne kohalikke valimisi kuni miljon eurot vastutasuks Porto Franco arenduse kasuks, et rajada väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Perni sõnul on kahtlustuses kirjeldatud sündmustikku, mis algas eelmise aasta kevadel.

Pern selgitas, et kui prokuratuurile saab teatavaks info, mis viitab sellele, et endale soodsaid otsuseid võib olla võimalik poliitikaga seotud inimestelt osta, on kohustus info kontrollimiseks alustada kriminaalmenetlust.

“Möödunud aasta jaanuari keskpaigast kuni praeguseni kogutud tõendid viitavadki erinevatele kuritegudele, mille alusel alustati täna kuriteokahtlusega inimeste suhtes avalike menetlustoimingute läbiviimist,” ütles ta.

Kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp selgitas, et kaitsepolitsei menetleb seda asja sellepärast, kuna riik on andnud uurimisõigused neile, et ennetada ja tõkestada võimalikku ohtu riigi julgeolekule. “Kas on olnud ohtu riigi julgeolekule, on praegu selgitamisel,” tõdes ta.

Puusepp toonitas, et avaliku võimu esindajatest on kahtlustatavad vaid Korb ja Kracht.

Perni sõnul on hetkel kinni peetud neli inimest. “Kas taotleme kellegi vahistamist, otsustame pärast menetlustoimingute lõpetamist,” ütles ta.

Taavi Pern märkis, et lisaks eelmainitutele on kahtlustuse saanud kaks ettevõtjat, kellest üks aitas kaasa altkäemaksu võtmisele ja andmisele ning teine oli seotud mõjuvõimuga kauplemisega.

Mullu juulis arutas KredExi nõukogu Porto Francole 39,4 miljoni euro suuruse laenu andmist ning valitsus kiitis laenu andmise heaks eelmise aasta 3. septembril.