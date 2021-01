Ehkkid neh, mis oo selle tõbe juures üks paramaid asjasid üldse (sant oo ütelda, aga sellel oo ikka mõned kenad küljed kua), siis sie, et änam ep arvata, et üks tõbine inimeseluom piab kohe ilmtingimata tüöl köima. Tükkis vägagid viltu vahitse nõukste kohe. Neh, ise oo taris oma iest seesta.

Mudud kole uhke oo nähe, et sial palgeroamatu sihes juba akkavad mõned pissitassa oma pilta ehtima nõukse roamiga, kus oo kirjas, et naad oo selle kooviti vastu ää vaktsineeritud. Ikkagid raskel aal tükk tuge juures. Et tohtritelgid nie süstid tehtud suavad! Neh, ma jälle ole mõtlen, et mis nie poemüijad paramas olukordas oo? Nõnnasammati oo pidan iga päe lettis vahtima ja sa´p sua ju inimest poeuksest välja vissata, kui taal maski põle või kui ta sool leti jaares läkastama kukub.