Seireuuringul osalejad teevad ka antikehade testi

Koroonaviirusevastased antikehad tekivad inimese verre teisel kuni kolmandal haigusnädalal või pärast vaktsineerimist. Uuringute andmeil võivad antikehad püsida veres vähemalt pool aastat. Antikehade test näitab, kui paljud inimesed on koroonaviiruse põhjustatud haiguse läbi põdenud või viirusega kokku puutunud. Lisaks võimaldab antikehade määramine hinnata immuunsuse taset elanikkonnas, võttes arvesse ka seda, et teatud hulk inimesi on juba saanud koroonavastase vaktsiini. Saadud teadmistest on abi tervishoiukorralduslike otsuste tegijatele.